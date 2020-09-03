100 لوحة فنية في "أبيض وأسود" بثقافة سوهاج

افتتح رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، معرض فن تشكيلي بفرع ثقافة سوهاج بعنوان "أبيض وأسود"، لـ5 من المواهب الشابة: حاتم إبراهيم محمد، حامد شريف، مينا عويضة، محمد ممدوح أحمد، مينا أشرف نصيف، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي الفكري وتبادل الثقافات وتشجيع المواهب الشابة.

وتضمن المعرض 100 لوحة فنية متنوعة من البورتريه بالفحم والرصاص، وعقد لقاء أدبي للقاص محمد عبدالمطلب، والدكتور شعيب خلف، ومناقشة الشباب في قصص من تأليفهم، ووضعهم على الطريق الصحيح لكتابة القصة، إضافة لإلقاء العديد من القصائد الشعرية لهؤلاء الشباب.

وكان المركز الثقافي بطنطا، افتتح الأسبوع الماضي المرحلة الأولى لصالون الدلتا الثالث للشباب 2020، تحت عنوان "رحلة هوية"، بمشاركة نحو 60 فنانا تشكيليا على مستوى محافظات مصر، وشمل الصالون مختلف المدارس والاتجاهات الفنية والفكرية، إذ شارك فيه فنانون شباب قدموا اتجاهات فنية متنوعة لكل منها رؤية وإحساس للفنان المشارك، عكست من خلالها قدرا من الإبداع.

جاء ذلك من خلال التأكيد على الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الفرع والمواقع الثقافية التابعة له، والاهتمام بها للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي بحضور 25% من الطاقة الاستيعابية للجمهور مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي بين الرواد.