وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة تطوير قصر ثقافة الطور

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة لبحث خطة تطوير قصر الثقافة بمدينة الطور وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والاستشاري وليد عمر وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة طور سيناء.

وخلال اللقاء اطلعت وزيرة الثقافة على العرض التقدمي الخاص بتطوير قصر الثقافة بمدينة الطور وشمل الوضع الحالي للمسرح والتصور الهندسي لرفع كفاءته وتنظيم الممرات والمداخل والمخارج والإضاءة، وأشادت بالتصور الخاص بعملية التطوير ووجهت بإضافة بعض الإمكانات الفنية طبقاً لاحتياجات العروض .

كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى أهمية صيانة المسرح المتنقل المتواجد بمدينة الطور من أجل نشر الثقافة داخل المدن وتنمية الوعي الثقافي لأهالي المحافظة وإنشاء فرق للفنون الشعبية من أهالي الطور والبدو وإضافة قاعات لتدريب الفرق الشعبية وصقل مواهبهم وتأهيل قدراتهم.

كذلك تم مناقشة العمل على الترويج السياحي والثقافي للمحافظة وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع وزارة الثقافة .

وكلفت وزيرة الثقافة الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة بزيارة مدينة طور سيناء خلال شهر سبتمبر المقبل لمتابعة عملية تطوير القصر تمهيدا لانضمامه إلى منظومة العمل الثقافى .--