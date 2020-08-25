محافظ جنوب سيناء يبحث خطة تطوير قصر ثقافة مدينة الطور

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة لبحث خطة تطوير قصر الثقافة بمدينة الطور، ومناقشة العمل على الترويج السياحي والثقافي للمحافظة، وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة طور سيناء.

واستعرضت وزيرة الثقافة خلال اللقاء العرض التقديمي الخاص بتطوير قصر الثقافة بمدينة الطور، وشمل العرض الوضع الحالي للمسرح والتصور الهندسي لرفع كفاءته، وتنظيم الممرات والمداخل والمخارج والإضاءة.

وأشادت وزيرة الثقافة بالتصور الخاص بعملية التطوير، ووجهت بإضافة بعض الامكانيات الفنية طبقًا لاحتياجات العروض.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الهدف من صيانة المسرح المتنقل بمدينة الطور، هو نشر الثقافة داخل المدن وتنمية الوعي الثقافي لأهالي المحافظة، وتشكيل فرق للفنون الشعبية من أهالي الطور والبدو، وسيجرى إضافة قاعات لتدريب الفرق الشعبية، لصقل مواهبهم وتأهيل قدراتهم.

وكلفت وزيرة الثقافة الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة بمتابعة عملية تطوير قصر ثقافة بمدينة الطور، تمهيدًا لانضمامه الى منظومة العمل الثقافي .

حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.