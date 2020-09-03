"الصحة" تصدر دليلا مشتركا مع "التعليم" للعودة الآمنة بالمدارس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارتي الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سيصدرا دليلًا مشتركًا يتناول كل الإجراءات والتدابير اللازمة للعودة للمدارس.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أنَّ الدليل يتضمن التدابير اللازمة نحو العودة بصورة آمنة إلى المدارس.

وأوضحت أنَّه يتمّ التنسيق مع منظمتي الصحة العالمية، واليونيسيف حول هذا الدليل.