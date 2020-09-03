أنوشكا لمحاربات السرطان: عايزة أكون بنت من عيلة بهية

أجرت الفنانة أنوشكا، ويمنى صلاح الدين مدير عام بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، زيارة اليوم إلى مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، في إطار عودة فعاليات بهية، وعودة زيارة عدد من المشاهير لتقديم الدعم النفسي للمحاربات.

واطلعت أنوشكا على نشأة بهية وتعرفت على أقسامها وأنشطتها المختلفة، وما تقدمه من دعم علاجي ومعنوي ونفسي للمحاربات، كما استمعت قصص المحاربات وكيف تغلبن على المرض في رحلة علاجهن داخل بهية، واحتفلت مع بعضهن ممن أنهين جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

ووجّهت أنوشكا كلمتها لمحاربات بهية، قائلة: "اتعلمت نصيحة من الفنانة نادية لطفي، إني أصاحب الألم وأصاحب اللي مضايقني عشان أغلبه، وده اللي انتوا بتعملوه، أنا لمست في بهية طاقة راحة وأمان وطمأنينة مش طاقة مرض، لقيت طاقة محبة العيلة، عايزة أكون وسطكم، أكون بنت من بنات عيلة بهية".

وأضافت أنّها تدين بالفضل لبهية من حيث نشر التوعية: "بقى عندي وعي بأهمية الكشف المبكر عن طريق إعلانات بهية".

وكان في استقبال أنوشكا، المهندس ماجد حمدي عضو مجلس أمناء بهية، الذي رحب بها وأعرب عن سعادته بدعمها لبهية ومحارباتها.