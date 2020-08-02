أنوشكا: هربت خروف العيد قبل ذبحه.. الحيوان روح يجب الاعتناء بها

قالت الفنانة أنوشكا، إنها تعشق الحيوانات مثل القطط والكلاب والدجاج، حيث إنها تقوم بتربية كلبها الخاص منذ ما يقرب من الـ7 سنوات، وهو ما دفعها لتكون أكثر حرصا ورعاية بالحيوانات.

وأضافت "أنوشكا" خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها وقبل أيام من عيد الأضحي بأحد السنوات، اشترى والدها خروف ليقوم بذبحه في العيد وكانت تبلغ 12 عاما، وبسبب ارتباطها الشديد بالخروف خشيت عليه من الذبح، حتى قامت بتهريبه من المنزل ما دفع والدها لضربها: "أبويا ساعتها ضربني علقة سخنة علشان هربت خروف العيد من المنزل".

وأوضحت أن الرحمة لا تجزأ بين الإنسان والحيوان، وذلك لأن الحيوان ضعيف قليل الحيلة وهو ليس بالدراجة النارية، إنما هو روح يجب الاعتناء به.

وفي سياق آخر، أكدت أن الحياة فيما بعد فيروس كورونا تغيرت بالكامل، وذلك لأن الوباء أفقد الكثيرون حالة الترحاب الشديد بينهم والتي تشمل الأحضان، كما أفقد الحياة معاني إنسانية كبرى لن تسترجع مرة أخرى.