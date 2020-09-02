"تسويق السياحة": تشغيل رحلات البالون الطائر بالأقصر 15 سبتمبر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر، قرر استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف عثمان، لـ"الوطن"، أن الاتحاد سيخاطب سلطة الطيران المدني المصرية؛ للحصول على الموافقات اللازمة للتشغيل خلال هذا الموعد فضلا عن مراجعة تراخيص الطيارين.

وأشار إلى أن رحلات البالون الطائر بالأقصر هي واحدة من عوامل الجذب السياحي بالمحافظة مثلها مثل الرحلات النيلية والمزارات الأثرية والثقافية الموجودة بالأقصر، موضحا أن الكثير من السياح الوافدين لزيارة المدن السياحية بصعيد مصر يحرصون على ركوب البالون الطائر بالأقصر.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان بداية من منتصف الشهر المقبل ستشهد زيادة كبيرة في أعداد السياح، مطالبا الحكومة المصرية بالسماح لمطار الأقصر بإجراء تحليل الـ pcr الخاص بكورونا بالمطار أسوة بما يحدث بمطارات الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم.

وأشارعثمان إلى وجود طلبات كثيرة من بعض دول جنوب شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى غالبية الدول الأوربية عدا أسبانيا، ومعظم دول أمريكا اللاتينية عدا البرازيل، مؤكدا أنه جرى تدريب العاملين بالقطاع السياحي خصوصًا سائقي الفلايك والحناطير والعاملين بالبازارات على كيفية التعامل مع السياح وكيفية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن شركات السياحة بالصعيد أرسلت كشوفا بأسماء الفنادق والمطاعم بالأقصر وأسوان التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، فضلا عن أعمال التطوير التي تمت بمطار الأقصر والاجراءات الاحترازية المطبقة به، كما جرى إرسال منشورات ترويجية ودعائية للمقصد السياحي المصري إلى وكلاء السياحة الأجانب، شملت إشادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية المصرية، إضافة إلى الدعم التام الذي توليه القيادة السياسية لصناعة السياحة والتى كشف عنها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمين العام للمنظمة، خلال زيارته لمصر مؤخرا.