بروتوكول تعاون مشترك بين ألسن عين شمس والمركز القومي للترجمة 

وقعت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للترجمة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ينص على تدريب الطلاب في المجالات الخاصة بالترجمة وتنظيم ورش عمل وندوات في الترجمة واللغة والنشر، حيث وقع عن المركز القومي للترجمة الدكتورة علا عادل، مديرة المركز ووكيل الكلية السابقة، وبحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن البروتوكول يتضمن التنسيق بين الجانبين في عدة مجالات أيصًا تتضمن اصدار كتب مترجمة في إطار النشر المشترك، وتنظيم ورش عمل وندوات في الترجمة واللغة والنشر، كذلك استعانة المركز القومي للترجمة ببعض المصححين اللغويين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن، بالإضافة إلى إمداد مكتبة الكلية بإصدارات المركز بتخفيض خاص.