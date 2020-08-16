"ألسن عين شمس" تطلق برنامج اللغة العربية والترجمة بنظام الساعات

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية، للعام الدراسي 2021/2020، بالتماشي مع مبادرة "ادرس في مصر"، والتي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضحت "رشاد"، أن قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يقدم فرصة ذهبية لإتقان مهارات اللغة العربية، ووضع الطلاب في قلب التفاعلات الثقافية العالمية، من خلال برنامج متميز في اللغة والترجمة بنظام الساعات المعتمدة للناطقين بغير العربية.

وأشارت إلى أن برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية لا منافس له في الجامعات المصرية، لأنه الأول والوحيد الذي يهدف إلى إعداد مترجم يجيد الترجمة بين لغته الأم واللغة العربية، و يعد البرنامج خريجًا قادرًا على المنافسة في سوق العمل في موطنه الأصلي، أو في الدول الناطقة بالعربية، في مجالات الترجمة، والإرشاد السياحي، والسوق الاقتصادية، والعمل الدبلوماسي.

ولفتت إلى أن البرنامج يتكون من ثمانية فصول دراسية تتكون من 144 ساعة معتمدة، موزعة بين مقررات تعلم اللغة العربية والترجمة، كما أنه يتيح للطالب حرية اختيار أي لغة غير لغته الأم من اللغات التي تُدرس بكلية الألسن (16 لغة أجنبية) لدراستها إلى جانب العربية إذا أراد ذلك،كذلك يتيح إمكانية التعليم عن بعد عند الضرورة.