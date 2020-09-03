الزراعة": حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

حيث قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 12 محافظة وهي (الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، الدقهلية، المنيا، سوهاج، اسوان) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 223 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 115 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. وقد تم اصدار 12 قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 84 منشأة بيطرية بمحافظات: الغربية- الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج - الفيوم، تم عمل 2 محاضر (جنح) بمحافظة: المنوفية وكفر الشيخ، وعدد 9 محاضر إدارية بمحافظات: الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا. تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (20) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية.