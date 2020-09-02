وزير الزراعة يكلف مصيلحي برئاسة هيئة الثروة السمكية

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بتكليف صلاح مصيلحي، رئيس قسم علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس لرئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية.

ويعد مصيلحى عضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمي وخبير بالاتحاد العربي؛ للحفاظ على الحياة البرية والبحرية بجامعة الدول العربية وشغل مناصب عديدة منها عميد معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس، ومستشار علمي لجهاز تعمير سيناء بوزارة الإسكان، ورئيس قسم صحة الأسماك بالمركز الدولي للأسماك.