وزير الزراعة: مصر لديها 135 سوق للمنتجات الزراعية وصدرنا 3.8 مليون طن

وجه سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للفلاح المصري على جهوده التي أثمرت عن تطور في القطاع الزراعي في مصر.

وأبدى "القصير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "Ten" فخره بمنتجاتنا الزراعية، مؤكدًا أننا متفوقون على الكثير من دول العالم.

وأضاف "القصير"، أن مصر لديها 135 سوق للمنتجات الزراعية المصرية، كما تم افتتاح مؤخرًا 10 أسواق جديدة.

وتحدث وزير الزراعة عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، موضحًا أن حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية بلغت 3.8 مليون طن من السلع المختلفة، رغم أزمة كورونا والتي تسببت في انخفاض حركة التجارة 30%.

وأكد أن القطاع الزراعي أثبت في ظل جائحة كورونا، قدرته على الظروف وتطوير نفسه، لافتًا إلى أن الدول أصبحت تؤمن بأهمية القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي وقدرته في توفير فرص عمل، مشددًا على ان هناك دعم لهذا القطاع من الدولة المصرية.