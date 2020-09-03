خالد الجندي: الإسلام هو الدين الوحيد المعتدى عليه في العالم

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين في العالم يتعرضون لاستفزازات لا تنتهي، مشيرًا إلى أن الإسلام هو الدين الوحيد المعتدى عليه في العالم أجمع.

وأضاف الجندي، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc"، أن هذا الاعتداء لا يرجع إلى تصرفات بعض أبناء الدين الإسلامي، مفسرًا ذلك بأن كل دين فيه من أبنائه من تعتريهم المغالاة والتعصب، على غرار ما حدث في مجزرة مسجد نيوزيلندا.

وتابع أن العالم دائمًا ما تظهر فيه أمور لا داعي لها من أجل استفزاز المسلمين، ليرد عليه الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، قائلًا: "المسلمون يؤمنون بأن هناك رسالات سماوية وشرائع نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بالأنبياء وبتلك الشرائع مثل سيدنا المسيح عيسى بن مريم".

وأردف: "لا يجرؤ مسلم على أن يسيء لسيدنا المسيح أو الرسالة التي جاء بها، والقرآن قال لنا إن الإنجيل فيه هدى ونور، وكذا الأمر بالنسبة لنبي الله موسى عليه السلام".

وواصل الجندي، أن كل فترة تتكرر ظاهرة الاعتداء على قداسة القرآن الكريم بفعل بعض المتعصبين، ويهينون المصحف الشريف ويحرقون أوراقه أو الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.