نيسان تستعد لطرح جوك في الساحل الشمالي يوم الأحد

ظهرت للمرة الأولى في مصر سيارة جوك بعدما طرحتها شركة نيسان، أثناء ترخيصها تمهيدا لطرحها فى السوق المصري في الميعاد المحدد، كما توقعت "الوطن" في تقرير لها منذ 3 شهور.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عنها، يوم الأحد من الساحل الشمالي في مؤتمر "أون لاين"، من المتوقع أن تكون متوفرة بـ3 فئات بداية من 310 إلى 370 ألف جنيه.

وتنافس جوك الجديدة "رينو كابتشر - سيتروين c3 - بيجو 2008 - أوبل كروس لاند - فورد ايكو سبورت".

وسيتم طرح السيارة في السوق المصرية بمحرك سعة 1 لتر تربو مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 117 حصان وعزم 180 نيوتن متر.