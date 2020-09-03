رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير شئون المجالس النيابية يستقبل الأمين العام الجديد للشيوخ

كتب:

ولاء نعمه الله
06:46 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
وزير شئون المجالس النيابية يستقبل الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ

وزير شئون المجالس النيابية يستقبل الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ

استقبل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، منذ قليل، المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ، والذي يعد أول أمين عام لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد، حيث كان يسمى سابقا مجلس الشورى قبل إلغاءه في دستور 2014.

ورحب وزير شئون المجالس النيابية، بالأمين العام لمجلس الشيوخ، وقدم له التهنئة على توليه المنصب، كما تم بحث إجراءات واستعدادات استقبال مجلس الشيوخ بعد إعلان النتائج النهائية. 

وقرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.

اقرأ المزيد:

مجلس الدولة ينتدب المستشار محمود عتمان أمينا عاما لمجلس الشيوخ

ندب المستشار محمود عتمان لأمانة مجلس الشيوخ 

سريان لائحة العاملين بـ"النواب" على مجلس الشيوخ بموجب القانون مؤقتا

بحضور "مجلس القبائل المصرية".. مؤتمر حاشد لمرشحي الشيوخ بالمنوفية

عضو مجلس الشيوخ: حرية الرأي يجب أن تكون منضبطة بالأمن القومي