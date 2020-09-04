صفحات وهمية تنصب على راسبي الثانوية باسم وزارة التعليم.. المادة بـ2000

ضربة من العيار الثقيل تلقتها طالبة بالثانوية العامة، بمدرسة جمال عبدالناصر التابعة لإدارة البساتين، عندما ساقتها ظروفها للوقوع فريسة لفخ "شبكات تنسيق الوهم الإلكتروني"، حين ظنت الطالبة أنها وجدت "طوق النجاة " لحل أزمتها، لتلقى مصيرا مجهولا زاد الأمر تعقيدأ عليها.

وقالت "ه.م" لـ "الوطن"، إن بداية الأزمة عندما رسبت في 4 مواد، فعرضت عليها صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رفع نسب رسوبها بهذه المواد، بعد أن ادعت هذه الصفحة زورأ بأنها تابعة لوزارة التربية والتعليم.

لم تكن تعلم الطالبة أن "شبكة عصابات" هذه الصفحة الوهمية، مدربون على الرد الوافى على أسئلة الطلبة المتضررين من رسوبهم ببعض المواد أو غيرها من الخدمات بطريقة تقطع الشك باليقين على كذب وإدعاءات هذه الصفحات الخبيثة.

فرحت "ه.م"، كثيرأ باقتراب حل أزمتها ورفع درجات رسوبها والذي كان ورائه كمينا متواريا كشف عن عمليات نصب تتبناها هذه الصفحات المزورة بطلب 2000 جنيها للمادة، وبمجرد إرسال الأموال من أهالي الطلبة يختفون ليتركوا الطلبة في كارثة أكبر كارثة رسوبهم.

وفيما يخص الأهالى يتجرعون الويلات وإذاقة المر ويتلقون صدمات متتالية أولها رسوب أبنائهن يعقبها ملاحقتهم ب شبكات سرية تتلاعب فيما تبقى من أحلامهن الشاردة وتسرق فيما تبقى من خيط التعلق ب" قشة .."