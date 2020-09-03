وزير الشباب يوافق على ضم "بائعة الأحذية" لرحلات أوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موافقته على ضم الطالبة آيه طه حسين ، المتفوقة في الثانوية العامة ، الى الرحلات التي تدعمها الوزارة وتنظمها للطلاب الأوائل من الثانوية العامة، وكذلك إشراكها في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة بالقاهرة والمحافظات .

جاء ذلك على هامش تكريم الوزير للطالبة آية طه حسين لتفوقها العلمي في الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة المحيطة التي مرت بها خلال دراستها ن والتحاقها بكلية الطب البشري جامعة الاسكندرية.

صبحي: الدولة المصرية حريصة على تكريم المتفوقين والاهتمام بهم

وأكد صبحي أنه حرص على تهنئة الطالبة لتفوقها العلمي والقيام بواجباتها الدراسية والمنزلية علي أكمل وجه دون التقصير في شئ ، مشيراً الى أن الوزارة حريصة علي تكريم المتفوقين من الشباب في المجالات المختلفة الذين حققوا تفوقهم في ظل ظروف إستثنائية ليصبحوا بذلك قدوة لغيرهم من الشباب .وخلال اللقاء ، أهدي الوزير الطالبة آية درع الوزارة تكريما لها مع منحها مكافأة مالية .

وقال الوزيرإن الطالبة آية نموذج وقدوة للشباب في تحدياتهم الحياتية ، وعلي الشباب مواجهة التحديات والظروف والعمل علي تحقيق المرجو والاقتداء بها.

من جانبها أبدت الطالبة آية سعادتها الغامرة بتكريم وزير الشباب والرياضة لها ، والتحقت آية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية والذى كان يمثل أحد أهم أحلامها فى الحياة ، مؤكدة أن االظروف التي كانت مروت بها هي كانت بمثابة الحافز والدافع لها لاستكمال مسيرتها نحو التفوق العلمي، حيث كانت تساعد والدتها في بيع الأحذية لاعانتها علي أعباء الحياة.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة،كان قد استقبل بمكتبه منذ يومين الطالب إبراهيم عبدالناصر المعروف إعلامياً باسم "بائع الفريسكا" والحاصل على 99.6% في الثانوية العامة.

وهنأ الوزير الطالب إبراهيم على تفوقه العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل ما يجعله نموذجاً إيجابياً داخل المجتمع.

كما أهدى الوزير لـ إبراهيم، دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمه كنموذج مثالي للشباب المصري.