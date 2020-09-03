أمانة "النواب" تخصص مركزا "مؤقتا" لوسائل الإعلام لتغطية عملها

انتهت الأمانة العامة بمجلس النواب، من تحويل مكتب إدارة الصحافة والإعلام إلى مركز صحفى صغير، لمتابعة المحررين البرلمانيين ووسائل الإعلام لعمل الأمانة، وذلك عقب إخلاء جميع المباني والمكاتب والقاعات التابعة لمجلس الشورى القديم، تمهيدًا لتسليمها لمجلس الشيوخ في القريب العاجل.

وحرص المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، على تجهيز إدارة الصحافة والإعلام بالمجلس لتكون بمثابة مركز صحفي "موقت"، حيث تم تزويده بـ14 جهاز حاسب آلي رُبطت بخط إنترنت فائق السرعة لتسهيل عمل وسائل الإعلام، وذلك لحين الانتهاء من إعداد المقر الجديد للمركز الصحفي لمجلس النواب.

يُشار إلى أن هذه الإدارة كانت قبلة لجميع وسائل الإعلام في البرلمانات السابقة ما قبل ثورة يناير 2011.

وفى سياق آخر، تسارع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الزمن للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بقاعات مجلس الشيوخ، تمهيدًا لاستقبال الأعضاء الجدد، كما يتم حاليا تجهيز المكاتب الخاصة بالهيكل الإداري والإعلامي للمجلس.

ومن المنتظر أن يتولى الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ مهام عمله بموجب القرار الصادر من مجلس الدولة، والذى تضمن ندب المستشار محمود إسماعيل عثمان محمد، نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.