خالد الجندي: الأخلاق لا دين لها

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العلاقات بين الدول هي السياسة ولا تخضع للدين أو المنظور الديني، لكنها تخضع لعلاقة الدولة سياسيًا بالدول الأخرى، في عدة مجالات مثل السياسة والاقتصاد والدبلوماسية والعسكرية.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc"، أن هذه الأمور أعقد بكثير من أن نخضعها لـ"قال الله وقال الرسول أو لحديث أو لآية"، مشيرًا إلى أن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تهدف إلى تنظيم المجتمع.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين: "فميجيش حد يقول لي قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم، يا عم الحاج خلي الدين ده علاقة بينك وبين الله، فالأخلاق لا دين لها، والملحد قد يعاملك معاملة الصحابة".