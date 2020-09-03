"فيس بوك": 1.25 مليار شخص يزور منصة Watch شهريا

أعلنت شركة "فيس بوك" وصول عدد زوار منصة Watch إلى أكثر من 1.25 مليار شخص شهريا، يتفاعلون مع المحتوى الذي يحتفي بالمجتمع ويدفع إلى مزيد من الحوار.

وقالت الشركة فى بيان، إنه خلال العامين الماضيين، شاهدنا نطاقاً متنوعاً من الشركاء الحريصين على تبني Watch، بدايةً من صناع المحتوى الخبراء أو المبتدئين، إلى الناشرين الذين يبحثون عن متابعين جدد عبر توزيع فيديوهات إخبارية، رياضية، وترفيهية يتم تحديثها باستمرار.

وأضاف "هؤلاء الشركاء نجحوا في التفاعل مع رواد فيس بوك البالغ عددهم 1.25 مليار شخص حيث خاطبوا مجتمعاتهم، ويقدمون محتوى جديدًا ومبتكرًا، إلى جانب بناء مصادر عوائد رقمية مكملة لنماذج أعمالهم، وذلك من خلال الإعلانات المضمنة داخل المحتوى، واشتراكات المعجبين، وغيرها.

وأشار البيان إلى أن فيس بوك قام العام الماضي بالإعلان عن عدد من الشراكات مع المؤسسات الإعلامية، صناع المحتوى، والناشرين عبر المنطقة، والذين يستخدمون Watch بصور مبتكرة لتقديم محتوى مكمل لإنتاجهم، ومنها الحلقات الرقمية الحصرية التالية after-shows لبرنامج The Masked Singer الذي تنتجه شركة ProSieben، والمسلسل البريطاني ‘Geordie More’ والمستوحى من شخصيات مسلسل Geordie Shore الشهير من إنتاج Viacom UK.

وواصل أنه على سبيل المثال توجد شراكتنا مع الشركة الإعلامية الفرنسية M6، فمنذ بداية هذه الشراكة شهدت الشركة زيادة قدرها 2.5 مرة في مشاهدات الفيديوهات مدة دقيقة واحدة، بينما زاد عدد متابعيهم بشكل عضوى إلى 5.7 مليون متابع جديد عبر مجموعة صفحاتهم على "فيس بوك".

واستكمل أن المحتوى الذي وضعوه على Watch، بدءاً من صفحة France’s Got Talent (والتي وصل عدد مشاهدات فيديوهاتها إلى رقم مذهل وهو 72 مليون مشاهدة!)، وبرنامج Top Chef، وLes Marseillais، هذه البرامج قامت بجذب مشاهدين جدد وانتشرت على صعيد العرض التقليدي والرقمي.