محمد صبحي يعلن عرض "فارس بلا جواد" يوميا على صفحته بـ"فيس بوك"

أعلن الفنان محمد صبحي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بدء عرض مسلسل "فارس بلا جواد" على الصفحة، يوميًا في الخامسة مساءً اعتباراً من الغد.

وكتب صبحي "سنقوم بتنزيل مسلسل فارس بلا جواد يومياً الساعة 5 مساءً كاملاً بدون حذف على الصفحة من غداً الثلاثاء 25 أغسطس، وسيجري تثبيت الحلقة يوم كامل في أول الصفحة وهكذا حتى آخر حلقة، والحلقة التي ستعرض ستكون موجودة بالصفحة يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

مسلسل "فارس بلا جواد" عرض عام 2002 بطولة محمد صبحي، سيمون، أشرف عبد الغفور، هناء الشوربجي، ريهام عبد الغفور، هاني كمال، أمل إبراهيم ،شعبان حسين، عبد الله مشرف، راندا، مجدي صبحي ونيرمين كمال ومحمد أبو داوود وصفاء الطوخي وشوقي طنطاوي، خليل مرسي، وفاء عامر، مها أبو عوف، يوسف فوزي، محمود أبو زيد، رؤوف مصطفى، عهدي صادق، دنيا، أيمن عزب، يوسف داوود، وهو من تأليف محمد صبحي وإخراج أحمد بدر الدين.