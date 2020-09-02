عائشة بن أحمد: أغلب مشاهد ديكوري في "تقاطع طرق" بمحافظة الفيوم

استأنفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها في مسلسل "تقاطع طرق" بمحافظة الفيوم.

وقالت عائشة لـ"الوطن"، إن مشاهد ديكورها الرئيسي بالفيوم، وتجمعها مشاهد بكل من سيد رجب ومحمد ممدوح، ومن المقرر استمرار التصوير هناك لأيام عدة، بحسب قولها.

وأعربت عائشة، عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية عن دورها في فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، والمعروض حالياً بدور العرض السينمائي، مشيرة إلى متابعتها لآراء الجمهور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في جولاتها مع صناع الفيلم بالسينمات.

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 265 ألفًا و952 جنيهًا أمس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 84 ألفًا و480 جنيهًا، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 7 آلاف و554 جنيهًا، فيما حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 705 جنيهات، بينما حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 436 جنيهًا.

يذكر أنّ الحكومة قررت تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.