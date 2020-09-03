أطباء يفسرون أسباب الإصابات المزدوجة بكورونا: لا حصانة من الفيروس

رغم مرور أشهر من ظهور وباء "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم، لا يزال سلوك الفيروس غير مفهوم بالنسبة لكثير من العلماء، فبينما يؤكد بعضهم أن الأجسام المضادة في الجسم عند الإصابة بالفيروس يعمل كحائط صد أمام احتمال الإصابة به مجددا، تكشف وقائع أن هذا الاعتقاد لا يبدو دقيقا.

منذ انتشار فيروس كورونا على أرضيها، أعلنت بريطانيا أول حالة يتعرض فيها شخص للإصابة المزدوجة بفيروس كورونا، وهي الإصابة مرتين متتاليتين، تعود لعاملة في أحد دور الرعاية، ورصدت حالات نادرة حول العالم تكررت لديها الإصابة بكورونا أكثر من مرة، لكن العاملة التي فضلت حجب اسمها كانت الأولى في بريطانيا.

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، أوضح أن الإصابة بفيروس كورونا لا تعطي مناعة أو حصانة من المرض كما هو الحال في الأنفلونزا، وعلى سبيل المثال فإن الشخص من الممكن أن يصاب بها أكثر من مرة رغم الشفاء منها في وقت سابق، وهو ما تعمل عليه الأبحاث بمحاولة تكرار الإصابات مرة آخرى.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أنه قد يصاب الشخص التعافي من الفيروس به مرة آخرى عند تعرضه لشخص حامل للمرض بشكل مباشر، ولن تمنعه من ذلك إصابته الأولى، مؤكدا أنه على الشخص المتعافي اتباع إجراءات الوقاية كلها من ارتداء الكمامات والاهتمام بغسل الأيدي حتى لا تتكرر الإصابة بالفيروس.

الأمر نفسه، أكدته الدكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة بالقصر العيني، في حديثها لـ"الوطن" أن المتعافي من كورونا يتم التأكد من علاجه بالتحليل الجيني، وحال ثبوت أنه غير حامل للفيروس، يستطيع العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي مع الاحتياط والحذر من التعامل مع أي مصاب إذا لم يكن يعاني من التهاب في الرئة أو كحة أو ما شابه من أعراض البرد.