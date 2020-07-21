إزالة 5270 تعديا على بحيرة المنزلة

أعلن المهندس مجدي زاهر، مدير عام بحيرة المنزلة بمحافظة البحيرة، إزالة 5270 حالة تعد على مستوى المحافظات الثلاث دمياط والدقهلية وبورسعيد، لافتا إلى العمل على إزالة 218 تعديا خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت نسبة التنفيذ عن مجمل التعديات بالبحيرة 98%.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف الجهات المعنية بالعمل على تطهير وتنمية البحيرة.

وأضاف "زاهر" لـ"الوطن"، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية، أزالت الحوش والسدود والمزارع السمكية المخالفة لقانون الصيد داخل بحيرة المنزلة.

وأكمل: "كما قامت الهيئة الهندسية بتطهير البحيرة من الغاب والبشنين (ورد النيل)، وتطهير الحوش إلى جانب تكريك الجزر العالية فيها للوصول لعمق متر و75 سم أو مترين حتى لا يعود المخالفين من جديد، وهو ما أدى إلى إحداث تغير بيئي متمثلا في إعادة سريان المياه حيث دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرة".

وعن التغير النوعي، قال زاهر "جرى إدخال أصناف جديدة من الأسماك بمياه البحيرة كالدنيس والكابوريا والبلطي والبوري والقاروص، وجرى إزالة كل التعديات عدا جزيرة العزبي وعبده الصالحي في الدقهلية".

وأشار إلى قيام الهيئة الهندسية بالدفع بحفار لتطهير البحيرة واستعادة كفاءتها، الأمر الذي أدى إلى إحداث تحسنا بيئيا ونوعيا، مضيفا "جرى الدفع بـ20 كراكة من شركتي التحدي والإمارات ومعدات الهيئة الهندسية وإنشاء حزام آمن على حدود البحيرة، حتى وصلت مساحة البحيرة إلى 250 ألف فدان بدلا من 175 ألف فدان صالحة للصيد الحر".