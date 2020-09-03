تنفيذ 10 قرارات إزالة بالقرنة واستمرار تلقي طلبات التصالح بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة، اليوم الخميس، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات بقريتي "الأقالتة والبعيرات" على أملاك الري بينها 7 قرارات بإجمالي مساحة 538 مترًا مربعًا، و3 قرارات بناء مخالف بدون ترخيص بدائرة المركز بإجمالى مساحة 450 مترًا مربعًا.

وأعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال المحافظة، استمرار تلقي طلبات التصالح من المواطنين بالمركز التكنولوجي على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى تفعيل العمل بالمنظومة أيام الجمعة والسبت للتخفيف من ضغط المواطنين وتفعيلا للإجراءات الوقائية المقررة، مؤكدًا التشديد على موظفي المركز بالإلتزام بورديات العمل لضمان تلقي المواطنين خدمة لائقة.