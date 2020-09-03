حملة لنظافة كورنيش الأقصر بعد عودة حركة السياحة

شن مجلس مدينة الأقصر، حملة نظافة مكبرة، اليوم، تحت إشراف العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، تضمنت رفع تراكمات القمامة والأتربة من كورنيش النيل بالتزامن مع استئناف حركة السياحة الثقافية بالمدينة في ضوء توجيهات المحافظ، المستشار مصطفى ألهم.

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة تأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر والظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين، مع عودة حركة السياحة بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه وجه بتخصيص فريق عمل فى كل حى من أحياء المدينة تكون مهمته فتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل الأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والتنبيه باستمرار لفريق العمل المكلف بكل حي من أجل الاستجابة الفورية لحل مشكلاتهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.