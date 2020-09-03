صرف 78.9 مليون رغيف بلدي مدعم لأهالي الأقصر خلال أغسطس

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، تكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة بناء علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بغرض الرقابة على محال الأغذية والمخابز والمطاحن والمطاعم والتأكد من توافر السلع ومتابعة أسعارها وإتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أن الحملات خلال شهر أغسطس، أسفرت عن صرف وتوزيع كمية قدرها 78.9 مليون رغيف بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم بمعدل 2.5 مليون رغيف / يوم من خلال عدد 304 مخابز على مستوى المحافظة، كما تم صرف كمية قدرها 3780.380 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق البالغ عددها 604 مستودعات وذلك بموجب البطاقات التموينية.

وجرى صرف سلع تموينية بمبلغ 42.6 مليون جنيه من المنافذ التموينية بالمحافظة وبنسبة 99.4% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة، كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.56 مليون جنيه لعدد 77176 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عبر فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو 2020، كما ورد للمديرية عدد 1203 بطاقة تموينية ( 531 إصدار فصل اجتماعي +222 بطاقة بدل فاقد + 450 بطاقة بدل تالف).

وفي المواد البترولية تم توزيع عدد 284705 أسطوانة بوتاجاز منزلية علي المواطنين خلال نفس الشهر، كما تم توزيع عدد 10468 أسطوانة تجارية علي الأنشطة التجارية بالمحافظة، وانتظمت محطات الوقود في العمل وأسفر ذلك عن صرف كميه قدرها 8.297 مليون لتر سولار و 3.982.500 مليون لتر بنزين 1.788 مليون لتر بنزين 92 مع توفر جميع تلك المنتجات بالسعر الرسمي المقرر دون أي معوقات.