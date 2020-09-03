إحالة 304 موظفين للتحقيق وغلق 24 منشأة غذائية في حملة بالدقهلية

قاد محافظ الدقهلية ونائبه حملات موسعة على المنشآت الطبية والغذائية إلى جانب المخابز والأسواق أسفرت عن غلق 24 منشأة غذائية لوجود خطر داهم و4 منشآت طبية لعدم وجود تراخيص و14 صيدلية لوجود أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وأضاف أن الحملة أحالت 304 من العاملين بالدولة للتحقيقات لتغيبهم والانصراف بدون إذن من مواقع العمل، كما حررت 53 محضرًا لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات الصحية و64 محضرًا تموينيًا، إلى جانب إعدام 1235 كجم أغذية غير صالحة، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، وغلق 15 حضّانة تعمل بدون ترخيص، ووجهت إنذارات لعدد من المنشآت الصناعية لاستكمال اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

خرجت الحملة بقيادة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ، ومنال الغندور السكرتير المساعد، واستمرت أعمال فرق المرور والتفتيش الميداني على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والأسواق طوال اليوم بإشراف السكرتير المساعد.

وأسفرت حملات المرور والتفتيش عن ضبط العديد من المخالفات في القطاعات المختلفة، ففي قطاع الصحة جرى إحالة 122 موظفًا بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وإنصرافهم بدون إذن.

وبالمرور للجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان المحافظة على الوحدات المحلية نطاق مركز بلقاس، تبين غياب وانصراف عدد 180 من العاملين بالوحدات المحلية ببلقاس وبسنديلة والوحدة الصحية ببسنديلة، وتلاحظ وجود 11 معدة معطلة بهذه الوحدات المحلية، إضافة إلى 35 طفاية حريق تحتاج إلى الصيانة.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد والخروج عن القانون.