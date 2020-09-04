"شباب الأعمال" تبحث مشاكل الفنادق العالمية بشرم الشيخ

التقى محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عددا من مديري الفنادق العالمية بمدينة شرم الشيخ، حيث ناقش اللقاء أبرز التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية جراء فيروس كورونا.

وأشار "قاعود"، أن الضرر الواقع على مجموعة الفنادق العالمية، متمثل في توقف أنشطة الترفيه والتسلية، وهو ماأثر عليهم، لأن السياحة بشرم الشيخ قائمة في الأساس على الترفيه والتسلية كأنشطة أساسية في قطاع السياحة هناك، مشدداً أن العديد من الدول الأخرى أعادت هذا القطاع في العديد من الفنادق هناك مع الحفاظ علي التباعد الأجتماعي والإجراءات الإحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة السياح والعاملين بالقطاع.

وأعلن "قاعود"، في بيان صحفي، أن اللقاء بحث أيضاً مشكلة تواجة مجموعة الفنادق العالمية بشرم الشيخ وهي إمكانية الوصول لشرم الشيخ سواء بري أو عن طريق الطيران، مشدداً على ضرورة تغيير آليات الوصول بالطيران لمدينة شرم الشيخ لأنه يعد أحد الشرايين الأساسية لإعادة تنشيط السياحة بالمدينة مرة أخرى كواجهة سياحية، من خلال تنشيط الطيران الخاص والطيران المباشر بدلاً من الطيران الشارتر، بالإضافة إلى مشكلة مهمة تتمثل في أن دولا تفرض حجر صحي 14 يوما على العائدين من مصر من بينهم إنجلترا ودول الـ cis رابطة الدول المستقلة، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات المسئولة لإيجاد حل سريع وفوري لتلك الأزمة من خلال العلاقات الدولية بين مصر والدول الآخرى، مع رفع معدلات الأمانة والسلامة، مضيفاً "إنجلترا تستثني من إجراءات الحجر الصحي 58 دولة ليس من بينهم مصر"، مطالباً بضرورة التركيز علي رفع اسم مصر من قوائم الحظر قائلا "علينا الآن بذل المزيد من المجهودات لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت لمنع تسرب السياحة لدول قريبة منا.

وكشف "قاعود"، أن السياحة بشرم الشيخ تعاني من عدم وجود أنشطة مختلفة لخدمة السياح والقادميين من مختلف الدول، مشدداً علي ضرورة إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة لأن شرم الشيخ مقصد مهم للسياحة الرفاهية والتسلية، ونوعية النشاطات كـ "سياحة اليخوت - المطاعم - والسفاري" بصورة آكثر رفاهية بعيدة عن الفنادق التي يقييم بها نفسها وبعيدة عن مثيلاتها التي تمتاز بتدني أسعار مع إفتقاد الرفاهية، ونوعية تلك الخدمات تقدم للسياح في دول عربية علي رأسها السعودية والإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلي الدول الأوروبية، والتي تجذب شريحة كبيرة من السياح.

وأضاف قاعود أنه اتفق مع مجموعة فنادق فورسيزون، على دعم سياحة الرفاهية خلال الفترة المقبلة، من خلال جهود مشتركة بين الطرفين، من خلال محاور مختلفة، مضيفاً أن شكل السياحة بشرم الشيخ قبل أزمة كورونا كان يعتمد في المقام الأول علي السياحة الوافدة من " إنجلترا - وروسيا - والمملكة العربية السعودية"، وتحولت فيما بعد لإحتلال المملكة العربية السعودية القائمة من حيث الرفاهية، وبعدها الإمارات وتحديداً بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي وإفتتاح سباق الجمال خلال زيارته الأخيرة لشرم الشيخ، ومن بعدها روسيا، مشيراً إلي أن منذ أزمة كورونا أصبحت السياحة المصرية تمثل 90% من أجمالي التشغيل بشرم الشيخ ومن بعدها أوكرانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا، مضيفاً "أن المستهدف في المستقبل" جذب السياح من السوق الإنجليزي والأوكراني والسعودية وروسيا مع الحفاظ علي الهاي ليفيل من السوق المصري، لإستدامة تنشيط السياحة الداخلية تحسباً لحدوث أزمات مستقبلية .

وكشف قاعود، أن الخطط التي اتفقا عليها الطرفين تتلخص بدعم سياحة "رحلات شهر العسل - وسياحة أعياد الزواج - ورحلات العائلات - سياحة الغوص - السياحة العلاجية - سياحة الأسبا"، وإيجاد حلول لتصاريح اليخوت القادمة من السعودية لجذب شريحة جديدة من السياحة علي أن تكون شرم الشيخ محطة لمثل تلك السياحة الهامة، بالإضافة إلي دعم سياحة الغوص، مع العمل علي تخصيص رحلات سياحية خاصة بالسيدات، مع التركيز علي الخدمات التي تهمهم كـ" اليوجا والاسبا"، من خلال توفير غرف تسكين كاملة تتمثل في أكثر من 20 فيلا بحمامات سياحة خاصة تتبع مجموعة الفورسيزون يمكن تخصيصها فقط للسيدات مع أحترام الخصوصية وإحترام قيم الشعب المصري والعادات والتقاليد، بالإضافة إلي التركيز زيادة الترفية لجذب شرائح جديدة لمدينة شرم الشيخ، مثل مايحدث في جدة ونيوم بمملكة العربية السعودية، وميكانوس باليونان، مع دعم سياحة الإفراح والمؤتمرات مع إجراءات وزارة السياحة.