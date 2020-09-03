انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطي في شرم الشيخ

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطي الخاص بسباقات الهجن للموسم الرياضي الجديد، بمضمار الهجن الدولي في مدينة شرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة للهجن، إن هذا السباق تنشيطي لانطلاق المهرجان العالمي في بداية شهر أكتوبر المقبل، والذي ينظمه الاتحاد المصري لرياضات الهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرياضة للهجن، أنه من المقرر أن تتواصل الفعاليات على مدار ثلاث أيام، حتى السبت المقبل بأشواط صباحية ومسائية، وتضمنت فعاليات اليوم شوطين فئة الأشواط المفتوحة، خلال الفترة الصباحية، إحداهما الشوط التراثي سن مفتوح مختلط لمسافة 10 كيلو مترات، والشوط الثاني " الزعامة" سن مفتوح مختلط على مسافة 6 كيلو مترات.

وأعلن فوز قبائل الإسماعيلية والسويس، بالمراكز الأولى في الأشواط الأول والثاني الصباحيين.