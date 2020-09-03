تقرأ غدا.. الرئيس: متمسكون بالتوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم في قضية سد النهضة

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الجمعة، تفاصيل اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث أكّد الرئيس خلال اللقاء، تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

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