إزالة 1200 متر لتعديات على أملاك الدولة في الغردقة

شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة حملة مكبرة،اليوم الخميس، لإزالة التعديات على أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ بمساحة 1200 مترًا مربعًا بنطاق حي شمال الغردقة.

وقال اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إن مجلس المدينة يتعامل مع ملف التعديات بحسم لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون وإسترداد حق الشعب، لافتًا أنّ المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأمنية نجحت فى إزالة التعديات على أملاك الدولة وتصدت للبناء المخالف والمنشآت ذات الخطورة الداهمة.

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، على التصدي بكل حزم للمخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية إلى جانب رصد وإزالة المخالفات فى المهد عبر التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية.