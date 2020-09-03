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مصور بائع الفريسكا: اترعبت من ردود الفعل وهو كان ثابت واشتغل تاني يوم

كتب:

شريف سليمان
10:28 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
بائع الفريسكا

بائع الفريسكا

قال الدكتور حاتم خاطر نائب مجلس أمناء تروس مصر للتنمية، إنه فخور بمعرفة إبراهيم عبدالناصر المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، مشددًا على أنه شخص مخلص ومؤدب كما أنه تربى بشكل جيد ويعي قيم الأخلاق والأسرة والعلم.

وأضاف "خاطر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "البلد دي فيها ناس حلوة أوي زي إبراهيم، لكنهم محتاجين تسليط الضوء عليهم".

وتابع: "أنا صورت الفيديو بتاعه، واترعبت من ردود الفعل، وكلمته وقلت له إوعى تتخض، بس لاقيته ثابت وراسخ، ورغم كل ده حياته استمرت وراح شغله عادي، وأنا فخور وسعيد بيه".

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