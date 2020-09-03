تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق في الشرقية

شنّت ثناء فوزي رئيس حي ثانٍ الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة بمشاركة قسم الإشغالات ومسؤولي قسم الرخص بالمجلس وبحضور قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وأسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة "يوسف بك" بمنطقه الزقازيق، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة؛ لمنع التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.