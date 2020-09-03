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محمود مسلم

تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
12:18 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

شنّت ثناء فوزي رئيس حي ثانٍ الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة بمشاركة قسم الإشغالات ومسؤولي قسم الرخص بالمجلس وبحضور قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وأسفرت عن غلق وتشميع  مركز للدروس الخصوصية بمنطقة "يوسف بك" بمنطقه الزقازيق، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة؛ لمنع التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

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