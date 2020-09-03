أبو غزالة يشيد بالتعليم الإلكتروني: موفر ولا يلغي وظيفة المدرس

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إن التعليم الإلكتروني يُكلف فقط الكثير على الدول التي لا تمتلك قوة استيعابية من منشآت وتكنولوجيا تعليمية، لكنه في الأساس موفر، كما أن التعليم الإلكتروني لا يلغي المعلم، حيث إن المعلم وظيفته محفوظة ويتحول لوظيفة رقمية أخرى، مؤكدًا أن تكلفة التعليم التقليدي كبيرة جدًا ويجب توفيرها باستخدام التعليم الإلكتروني.

وأضاف "أبو غزالة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر الأسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن المواطن العادي يحتاج فرصة لتعريفه بالأجهزة التكنولوجية المختلفة ليكون لديه قدرة في التعامل مع التحول الرقمي التي بحث عن الحكومات حاليًا، حيث إن التحول الرقمي يعطي اتصال كامل مع العالم الخارجي والانفتاح في الافكار وتسويق العمل.

وأكد المفكر الاقتصادي، أنه يجب أن يصبح كل مواطن رقمي ويتعامل إلكترونيا مع الغير بدلًا من التعامل المباشر، ويجب تأهيل الجميع للتعامل مع التكنولوجيا، حيث إن الفكرة من الإنترنت أنه يؤمن الديمقراطية الكامل لكل المواطنين، وهناك مساواة كامل للجيمع على الإنترنت، والحل الآن أن يصبح كل مواطن مواطن رقمي وأن تصبح الحكومة إلكترونية ليصبح التعامل أكثر سرعة وبلا أي تأخير في إنجاز المهام.

يُذكر أن طلال أبو غزالة هو مؤسس ورئيس لمجموعة شركات العالمية طلال أبو غزالة الدولية، المختصة بتقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب.