10 معلومات عن المدينة العلمية الاستكشافية المنضمة للصندوق السيادي

نشرت الجريدة الرسمية، فى عدد اليوم الخميس، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، بنقل ملكية بعض العقارات إلى صندوق مصر السيادى وجاء بالقرار الذى يحمل رقم 459 لسنة 2020: "نقل ملكية العقارات التالي بيانها، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر، وتقيد فى دفاتره".

المعلومات المهمة عن القرية التعليمية الاستكشافية بأكتوبر

وجاء ضمن تلك الأصول أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتستعرض "الوطن" 10 معلومات هامة عن المدينة التعليمية فيما يلي:

1- أقيمت على مساحة خمسة أفدنة بجوار المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

2- تعد بيئة متكاملة ومجمعًا علميًا وتكنولوجيًا ضخمًا يسمح بتحويل التعليم إلى تجربة شخصية للزائر في عالم العلم والتكنولوجيا.

3- تم افتتاح المدينة في مايو عام 2008.

4- تقع المدينة السادس من أكتوبر – ميدان جهينة – أمام جامعة النيل – بجوار المدينة التعليمية.

5- تستقبل المدينة الرحلات العلمية من مختلف المراحل التعليمية، بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية، وأيضًا العائلات.

6- تهدف إلى تجربة معايشة شخصية للزائر في عالم العلم والتكنولوجيا، لتحويل المعرفة إلى تجربة مشبعة وممتعة.

7- تضم المدينة مجموعة من المتاحف أهمها متحف العلوم المتكاملة، ومتحف علوم الفضاء، ومتحف الأحياء المائية، والمتحف الجيولوجي، ومركز علوم المستقبل، ومتحف الحياة البرية.

8- تحتوي على عدد من المعامل تعليمية التي تهدف إلى تبسيط العلوم بطريقة عملية مثل معمل لغات، ومعمل للحاسب الألي، ومعمل كيف تعمل الأشياء لتنمية مهارات الأطفال؟، ومعمل الوسائط المتعددة.

9- اهتمت المدينة بضم مجموعة من آليات العلم والتكنولوجيا منها مبنى الحضارات، والحديقة الاستكشافية، والمسرح التعليمي المجسم.

10 - أنشطة المدينة عديدة تهدف إلى دمج العلم والمعرفة في لتكنولوجيا الحديثة، مثل عقد ندوات علمية وثقافية، ودورات تدريبية في برامج الكمبيوتر، وحفلات ترفيهية لدور الأيتام، ورحلات علمية وترفيهية، وأنشطة متكاملة لجميع الطلاب في الإجازة الصيفية.