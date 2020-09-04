المندوبة الأممية لدعم ليبيا تشكر مصر على جهودها لحل الأزمة

وجهت ستيفاني ويليامز، المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسؤولين المصريين القائمين على التواصل من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في الأزمة الليبية، مؤكدًة أنه تم عقد اجتماعين في القاهرة لبحث الأزمة والوصول إلى حل، كما أن أمن مصر القومي مرتبط بالأمن في ليبيا.

وأضافت "ويليامز"، خلال حوارها على شاشة "extra news"، أن مصر تؤدي دور إيجابي ومثمر في الحفاظ على هوية الشعب الليبي وإنهاء الأزمة الليبية، كما أن مصر عملت دور جيد في تهدئة الأمور، مؤكدة أن الأمم المتحدة تأمل في الحفاظ على المواطنين في ليبيا، فهناك 550 ألف مواطن ليبي معرضون لمشاكل كبرى بسبب تصاعد الأحداث الحالية في ليبيا.

وأشارت المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، إلى ضرورة حماية منطقة الهلال النفطي والتي تتواجد في منتصف البلاد، حيث إنها تمثل 60% من ثروة ليبيا، وضربه يمثل خطرا بيئيا كبير على مستوى العالم، مؤكدة أن إصلاح البنية التحلية للهلال النفطي يستدعي الكثير من الأموال.