ستيفاني ويليامز: ليبيا تُعاني من جائحة كورونا وفساد متغلل في المؤسسات

قالت ستيفاني ويليامز، المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا، إن الشعب الليبي عانى خلال الفترة الماضية من أزمتين، فقد عانى وما زال من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والتي تسببت في انهيار كثير من اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى الفساد المتغلغل في المؤسسات الليبية.

وأضافت "ويليامز"، خلال حوارها على شاشة "extra news"، في برنامج "المواجهة"، أنه لابد من إصلاح الجهاز الأمني للحفاظ على الأمن الداخلي في ليبيا ولابد من إعادة الأعمار في ليبيا، موضحة أن هناك موجات هجرة في الشمال تمثل خطرا على أفريقيا وعلى دول البحر المتوسط.

وأشارت المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا، إلى أنه لابد أن تكون للشعب حكومة تمثلهم وتتحدث بالنيابة عنهم، "كل ما زادت الفترة التي بها انقسامات بين الأطراف الليبية تصبح ليبيا ملجئ للمرتزقة".