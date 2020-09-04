"هدير" طبيبة تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها وأقاما علاقة بجوار الجثة

بعد عامين من التحريات والتحقيقات وجلسات المحاكمة، أسدلت محكمة الجنايات الستار عن تفاصيل جريمة بشعة، أطرافها 5 أطباء يحملون الجنسية السورية، داخل إحدى شقق منطقة 6 أكتوبر.

بدأت تفاصيل الجريمة بنظرات الإعجاب بين الزوجة وصديق زوجها، وانتهت بقتل الزوج وشقيقته، وممارسة الرذيلة بجوار جثتيهما بعد قتلهما على يد الزوجة والعشيق، بحسب ما أوضحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة والقاهرة.

قبل قرابة عامين، تلقى قسم شرطة أكتوبر بالجيزة، بلاغا بوقوع جريمة بشعة، بعد العثور على جثتي طبيب بشري وشقيقته الطبيبة.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة، وهو عبارة عن شقة تقع فى الطابق الثانى بعقار سكنى مكون من 5 طوابق، الشقة مملوكة لطبيب بشري يحمل الجنسية السورية، عثر عليه مقتولا فى غرفة نومه وبجواره جثة شقيقته، والجانى المجهول قتل الضحايا بسلاح أبيض".

المعاينة والتحريات أكدت أن الجاني منفذ الواقعة أكثر من شخص، وأنه من المترددين على الضحايا لسلامة مداخل ومخارج الشقة، حيث لا توجد آثار عنف فى الباب، فبدأت القوات في فحص علاقات الضحايا والمترددين عليهما".

بعد مرور 48 ساعة من الفحص والتحري، تبين أن الطبيب متزوج من طبيبة، وأنها كانت دائمة الخلاف معه فى الفترة الأخيرة، فيما رصدت الكاميرات الزوجة وصديق المجنى عليه وشقيقته، أثناء خروجهم من الشقة - مسرح الجريمة - وتم استئذان النيابة العامة وانطلقت مأمورية وتم ضبط المشتبه فيهم.

وجاء فى محضر الشرطة.. أن وراء الحادث زوجة المجني عليه "هدير"، 31 عاما، طبيبة سورية الجنسية، و"محمد.ع"، طبيب بشري سوري الجنسية، صديق الزوج، وشقيقته، وأن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع صديق زوجها، وقامت بوضع المخدر للمجني عليه وشقيقته، أثناء تواجدهما داخل الشقة، ثم قامت بالاتصال بالعشيق وشقيقته، اللذين حضرا وتخلصوا جميعا من الضحايا واشتركوا في ذبحهما، ومارست الزوجة وعشيقها الجنس بجوار الجثث.. عقب مغادرة شقيقة المتهم الثاني مسرح الجريمة بعد أن استولت على الهواتف المحمولة الخاصة بهما وقامت ببيعها في شارع عبدالعزيز، وإلقاء السلاح المستخدم في الحادث بنهر النيل.

سطرت جهات التحقيق ما جاء على لسان المتهمين وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم على ذمة التحقيقات وعقب ورود تقرير الطب الشرعى أصدرت النيابة قرارا بإحالتهم للمحاكمة وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات قررت محكمة الجنايات معاقبة الطبيبة السورية وعشيقها وشقيقته بالإعدام شنقا.