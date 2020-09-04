فيلسوف روسي: حزين لما فعله أردوغان.. ومصر ستكون الفاعل الأهم في الشرق

علق المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، على فترة حكم الإخوان لمصر، قائلًا إن الإخوان حاولوا أن يفرضوا على الجميع رؤيتهم في الإسلام والسياسة، والمجتمع المصري رفض ذلك.

وقال "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، إنه لا يمكن أن يتصور نظامًا سياسيًا عربيًا بدون إسلام، مشددًا على أن مصر تسير الآن على الطريق الصحيح، وحاليًا تبحث عن هويتها مثلها مثل روسيا.

وعلق "دماغ بوتين"، على أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: "من المحزن تحويل كنيستنا آيا صوفيا إلى مسجد، فهو أمر مؤسف، لدينا الكثير من الخلافات مع تركيا منذ الماضي وحاليًا، ولكن هناك العديد من الأشياء المتشابهة أيضًا".

وتحدث الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، عن العلاقة الطيبة بين الرئيس بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن العلاقات بين مصر وروسيا جيدة للغاية، لافتًا إلى أن التعددية القطبية ستجعل مصر الفاعل الأهم في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر والعراق يمثلان حلقة هامة جدًا في المنطقة، مشددًا على أنه يجب على الغرب أن يبتعد عن التدخل في الشرق الأوسط.