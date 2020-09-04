محمد صبحي يطالب بمقاطعة الفن الهابط: لا تملأوا جيوب المنتجين بالملايين

هاجم الفنان محمد صبحي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الفن الهابط، مطالبا بمقاطعته.

وكتب "صبحي": "سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط الذي يهدم العقول ويشوّه الوجدان، لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين، فيقدمون المزيد"!

وأعلن الفنان محمد صبحي، مؤخرا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن بدء عرض مسلسل "فارس بلا جواد" على الصفحة، يوميًا في الخامسة مساءً.

وكتب قائلا "سنقوم بتنزيل مسلسل فارس بلا جواد يومياً الساعة 5 مساءً كاملاً بدون حذف على الصفحة من الثلاثاء 25 أغسطس، وسيجري تثبيت الحلقة يوما كاملا في أول الصفحة، وهكذا حتى آخر حلقة، والحلقة التي ستعرض ستكون موجودة بالصفحة يمكن الرجوع إليها في أي وقت".