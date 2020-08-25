محمد صبحي: مينعفش أعبر عن حبي بـ"البوس والحضن".. الغرب بيضحكوا علينا

قال الفنان محمد صبحي، إنَّ هناك عددًا من العادات التي سيتمّ الاستغناء عنها بسبب فيروس كورونا إلى الأبد.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "مينعفش أعبر عن حبي ليك إني أبوسك وأحضنك" مشددًا على ضرورة أن يتعلم المواطنين طرق جديدة للتعبير عن الحب والاحترام بأساليب أخرى غير "البوس والأحضان".

وتابع: "في الغرب بيضحكوا علينا وعندنا البلد اللي عندها بوسة واحدة واللي عندها بوستين شمال ويمين، وبلد تانية 3 بوسات وبلد تالتة 4 بوسات، وفيه خمسة مواه، لازم نبطل ده واحنا مجبرين نبطل ده".

وأوضح "صبحي"، أنَّ الأديان السماوية تحض على النظافة، مشيرًا إلى أنَّها شرط أساسي لتأدية العبادات المطلوبة.