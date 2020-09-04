كارمن سليمان تحتفل بتحقيق كليب "لينا رقصة" 3 ملايين مشاهدة

احتفلت المطربة كارمن سليمان، مع جمهورها، بتحقيق كليبها الجديد "لينا رقصة" 3 ملايين مشاهدة عبر قناتها على يوتيوب، حيث علقت عبر حسابها على "تويتر": "3 مليون.. بحبكوا شكرا ليكو جميعا".

كليب "لينا رقصة" عبارة عن شكل موسيقي راقص، بطابع مصري مبهج، وبلهجة مصرية معاصرة، وتتكلم عن رقصتها الخاصة مع حبيبها، وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية، وهي الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون.

الفيديو كليب من إنتاج موسيقى وإشراف مصطفى جاد، ومن إخراج المخرج الشاب مصطفى عامر، وقام بتصويرها في مصر على مدار جلسات عديدة جمعته بفريق العمل.

وقد أعلنت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن طرحها فيديو كليب جديد على قناتها عبر "يوتيوب"، سيكون أبطاله من جمهورها بعد إرسالهم تحدي الرقص على غرار كليبها الجديد "لينا راقصة".