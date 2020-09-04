روجينا تعلن انتهاء تصوير "أسود فاتح"

أعلنت الفنانة روجينا، انتهاء تصوير مسلسل "أسود فاتح" في لبنان، حيث كتبت: "الحمد لله فركش أسود فاتح شكرا كريم العدل شكرا هيثم حسنى شكرا لكل زمايلى فى العمل، شكرا لفريق العمل أمام الكاميرا وخلفها ربنا يوفقنا جميعا..أسود فاتح".

ويشارك في بطولة مسلسل "أسود فاتح"، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال.