متخصص عن سبب زيادة مصابي كورونا بفرنسا: العطلة الصيفية وفتح الحدود

أرجع الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في فرنسا إلى رفع السلطات للحجر الصحي عن المواطنين: "الأعداد أصبحت مرتفعة جدًا، وهو راجع للعطلة الصيفية وفتح الحدود بين الدول الأوروبية".

وأضاف "مكي"، والذي يقيم بفرنسا، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك ما يقرب من 20 منطقة أصبحت من المناطق الأكثر تواجدًا للمصابين، بسبب عدم اتخاذ المواطنين والسائحين للإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن ما يخشاه الجميع هو الموجة الثانية، والتي من الممكن أن تبدأ في فصلي الخريف أو الشتاء.

وذكر أن الحكومة الفرنسية تقوم بإجراء تحاليل ومسحات على كافة المواطنين في الشوارع والطرقات بشكل دوري، ما أدى إلى اكتشاف عدد كبير من الإصابات مؤخرًا.

وأكد أن 80% من المصابين الأقل من 40 عامًا لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، وهؤلاء يشكلون النسبة الكبيرة من المصابين، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا مازال على حاله في مكوناته، ولكن هناك تغييرات جينية بحمضه النووي.

وتابع: "الكمامة باتت مفروضة، ومن لم يقم بارتدائها توقع عليه غرامة 135 يورو، وفقًا لقانون إجباري يسرى على الجميع، وأناشد بتطبيق ذلك في مصر، باعتبار أن استخدام الكمامة هو السبيل الوحيد للوقاية من الفيروس".