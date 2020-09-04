الهند تسجل أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 83 ألفا و341 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و936 ألفا و747 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان أوردته صحيفة "إنديا توداي" المحلية اليوم، أن البلاد سجلت أيضا 1096 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 68 ألفا و472.

ووفقًا للوزارة، يوجد في الهند حاليًا 831 ألفا و124 حالة نشطة، وتعافى أكثر من 3 مليون و37 ألفا و151 شخصا شخص حتى الآن من العدوى.

والهند أشد الدول تضررا من جائحة كورونا في آسيا، ويقترب عدد الإصابات الإجمالي لديها من نظيره في البرازيل، ثاني أشد دول العالم تضررا من الفيروس.