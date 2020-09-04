سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بمعظم الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو ومنطقتي المهندسين والدقي، كما شهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.