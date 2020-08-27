فيديو.. سيولة مرورية في المنطقة الصناعية بأكتوبر

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين السيد، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، الحالة المرورية اليوم الخميس، حيث تتسم الطرق من القاهرة إلى بنها بسيولة مرورية كبيرة، كما أنّ الطريق الدائري الإقليمي الجديد يتمتع بسيولة كبيرة.

وأوضح أنّ طريق إسكندرية الزراعي الذي يربط مركز طوخ وبنها يشهد سيولة مرورية نسبية للقادم من محافظة المنوفية إلى بنها، كما أنّ طريق شبرا بنها الحر الذي يربط بين القاهرة وبنها يتمتع بسيولة مرورية كبيرة.

وقال مينا مكرم مراسل البرنامج، إنّ المنطقة الصناعية بمنطقة 6 أكتوبر تشهد سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاهين، رغم أنّ المنطقة الصناعية تحتوي على عدد من المصانع والمؤسسات الكبرى، والتي تشهد في المعتاد حركة كثيفة من العربيات والمواطنين نظرًا لطبيعة أيام العمل.

وأشار إلى أنّ الطريق الرئيس المتجه إلى المنطقة الصناعية شهد بعض الإنشاءات التي لم تؤثر على السيولة المرورية الشديدة التي تتمتع بها المنطقة، لافتًا إلى افتتاح شارع مصر في هذه المنطقة ويحتوي على عدد كبير من مشروعات الشباب لتقديم مختلف المنتجات مثل المقاهي والمطاعم.