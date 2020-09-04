تطهير مخرات السيول في 3 قرى بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، تطهير مخرات السيول بقرى العمارية الشرقية والحاج قنديل وتل بني عمران، بناء على توجيهات المهندسة نبيلة علي رئيس المركز.

وقالت مصادر بمديرية الري، إن هناك تنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمرور المستمر على كل مخرات السيول، والبالغ عددها 33، لمداومة التطهير لتلك المجاري، منها 11 مخرا طبيعيا، و22 مخرا صناعيا، ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها، وتحديد مسارات مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

وأكد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المناسبة تحسباً لحدوث السيول خلال موسم الشتاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة جميع مخرات السيول ومعرفة مدى صالحيتها وجاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار، وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات والمتابعة الدقيقة للأرصاد لمعرفة الأحوال الجوية أولا بأول.