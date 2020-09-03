تحرير 39 مخالفة تموينية في حملة على مخابز وأسواق المنيا

حررت مديرية تموين المنيا، 39 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينية بينها 28 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – اختراق لماكينة الخبز) و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينين – قضايا تموينية اخري متنوعة).